المنيا - جمال محمد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بقرية سوادة التابعة لمركز المنيا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

إخطار أمني وانتقال الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط عامل من ارتفاع داخل نطاق القرية. وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة متأثرًا بكسور ونزيف متعدد

وتبين من المعاينة الأولية وفاة المدعو «م. ف»، 37 عامًا، نتيجة إصابته بكسور متفرقة ونزيف متعدد بالجسم جراء السقوط من علو. وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر وبدء التحقيق

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.