تعرضت مدينة السويس لموجة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، تسببت في غرق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بموانئ المحافظة، وفقًا لمصادر ملاحية.

وشهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة ظهر اليوم لم تستمر أكثر من نصف ساعة، قبل أن تعود السحب المنخفضة والمتوسطة بعد عصر اليوم لتفرغ حمولتها من المياه حتى غروب الشمس، ليفاجأ المواطنون عقب الإفطار بتجمعات مياه كبيرة في عدة مناطق.

تباطؤ مروري وتحول الطرق لبرك مياه

أدى تراكم مياه الأمطار إلى تباطؤ حركة السير في شوارع رئيسية، أبرزها شارع الجيش وطريق ناصر، إلى جانب الشوارع الداخلية، فيما تحولت بعض الطرق غير الممهدة في المدن الجديدة إلى برك من المياه، ما صعّب حركة المواطنين والمركبات.

الملاحة البحرية منتظمة في الموانئ

أكد مصدر ملاحي أن حركة الملاحة وتداول البضائع منتظمة بموانئ بورتوفيق، والأدبية، والسخنة، والزيتيات، مشيرًا إلى أن الأمطار لم تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية التي تجاوزت 3500 متر، فيما تراوحت سرعة الرياح بين 13 و15 عقدة باتجاه شمالي غربي، وبلغ ارتفاع الأمواج في خليج السويس من مترين إلى ثلاثة أمتار.

رفع درجة الاستعداد وسحب المياه

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، مع الدفع بسيارات كسح المياه في الأحياء السكنية لسحب التجمعات، والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة الأزمات والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وكان اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قد شهد اصطفاف معدات الأحياء المستخدمة في أعمال النظافة ورفع المخلفات وسحب مياه الأمطار، موجّهًا بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للفنيين والسائقين على التشغيل السليم والصيانة الدورية، للحفاظ على كفاءة المعدات وتقليل الأعطال.