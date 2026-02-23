إعلان

بالصور- شوارع السويس تتحول لبرك مياه بسبب الأمطار

كتب : حسام الدين أحمد

09:32 م 23/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الشوارع الداخلية بالمدن الجديدة تحولت إلى برك مياه
  • عرض 10 صورة
    المياه اغرقت الشوارع الئيسية
  • عرض 10 صورة
    الامطار اغرقت شوارع السويس
  • عرض 10 صورة
    شوارع المدن الجديدة غارقة في المياه
  • عرض 10 صورة
    طين وروبه في الشوارع غير المرصوفة في السويس
  • عرض 10 صورة
    مياه الامطار اغرقت شوارع السويس
  • عرض 10 صورة
    مياه الامطار بشارع المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    الامطار في السويس غمرت الشوارع بالمياه
  • عرض 10 صورة
    شارع الجامعة بمدينة السلام تحول إلى بركة مياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت مدينة السويس لموجة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، تسببت في غرق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بموانئ المحافظة، وفقًا لمصادر ملاحية.

وشهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة ظهر اليوم لم تستمر أكثر من نصف ساعة، قبل أن تعود السحب المنخفضة والمتوسطة بعد عصر اليوم لتفرغ حمولتها من المياه حتى غروب الشمس، ليفاجأ المواطنون عقب الإفطار بتجمعات مياه كبيرة في عدة مناطق.

تباطؤ مروري وتحول الطرق لبرك مياه

أدى تراكم مياه الأمطار إلى تباطؤ حركة السير في شوارع رئيسية، أبرزها شارع الجيش وطريق ناصر، إلى جانب الشوارع الداخلية، فيما تحولت بعض الطرق غير الممهدة في المدن الجديدة إلى برك من المياه، ما صعّب حركة المواطنين والمركبات.

الملاحة البحرية منتظمة في الموانئ

أكد مصدر ملاحي أن حركة الملاحة وتداول البضائع منتظمة بموانئ بورتوفيق، والأدبية، والسخنة، والزيتيات، مشيرًا إلى أن الأمطار لم تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية التي تجاوزت 3500 متر، فيما تراوحت سرعة الرياح بين 13 و15 عقدة باتجاه شمالي غربي، وبلغ ارتفاع الأمواج في خليج السويس من مترين إلى ثلاثة أمتار.

رفع درجة الاستعداد وسحب المياه

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، مع الدفع بسيارات كسح المياه في الأحياء السكنية لسحب التجمعات، والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة الأزمات والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وكان اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قد شهد اصطفاف معدات الأحياء المستخدمة في أعمال النظافة ورفع المخلفات وسحب مياه الأمطار، موجّهًا بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للفنيين والسائقين على التشغيل السليم والصيانة الدورية، للحفاظ على كفاءة المعدات وتقليل الأعطال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة السويس أمطار مفاجئة سقوط أمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
دراما و تليفزيون

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
أخبار مصر

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
أخبار البنوك

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني