أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية موسعة بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "محكي الجبيل" وخطة تطوير المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية التجمعات البدوية وصون الهوية التراثية بسيناء.

"محكي الجبيل".. منصة لإحياء التراث السيناوي

وتفقد المحافظ منطقة "محكي الجبيل"، الذي يستهدف توثيق التراث البدوي السيناوي وإبراز تاريخ أهالي القرية، خاصة ما يتعلق بمهن الصيد والحرف اليدوية والصناعات القائمة على النخيل، إلى جانب تسليط الضوء على بطولات أبناء المنطقة وموروثهم الثقافي.

وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ الجبيل ومكانتها، موجّهًا بسرعة استكمال الإجراءات ومراجعة المستندات تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال العام المالي الحالي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، ليصبح “المحكي” منصة ثقافية وسياحية تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوفر فرص عمل لأبناء القرية، لا سيما الشباب والسيدات، من خلال دعم الصناعات البيئية والحرف التقليدية.

متابعة مشروع 60 منزلًا بدويًا

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة، ورئيس مدينة طور سيناء.

كما شملت الجولة متابعة مشروع إنشاء 60 منزلًا بدويًا بقرية الجبيل، حيث تابع المحافظ نسب التنفيذ واللمسات النهائية، ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق، تمهيدًا لتسليم الوحدات إلى المواطنين.

ووجّه المحافظ بدراسة إدراج مراسم التسليم ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتوفير سكن كريم وحياة لائقة لأهالي القرية.

خطة متكاملة لتحويل الجبيل إلى نموذج تنموي

وأكد المحافظ أن تطوير قرية الجبيل يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مع استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة، بما يحقق تنمية متوازنة تجمع بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الطابع التراثي الأصيل للمنطقة.

وأشار المحافظ إلى وجود خطة متكاملة تتبناها المحافظة لتحويل الجبيل إلى نموذج تنموي متكامل يجمع بين السكن الملائم والخدمات الحديثة والهوية الثقافية المتجذرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة على أرض الفيروز.