صرخات وانهيار أهالي "ضحايا المصحة" أمام مشرحة بنها -فيديو وصور

شهد محيط مشرحة مستشفى بنها، اليوم الثلاثاء، مشاهد إنسانية مؤلمة، حيث توافد أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في انتظار استلام جثامين ذويهم، وسط حالة من الحزن والانهيار والبكاء.

وسيطرت حالة من الصدمة على أسر الضحايا، الذين وقفوا لساعات طويلة أمام المشرحة في ترقب مؤلم، بينما علت أصوات البكاء والعويل عقب تأكيد وفاة ذويهم داخل المصحة، بعد اندلاع الحريق الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقال عدد من الأهالي إن أبناءهم كانوا محتجزين داخل المصحة بغرض العلاج والتعافي، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تنتهي رحلة العلاج بهذه المأساة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة وكشف أسباب الحريق وملابساته.

وكان مصدر طبي، كشف أن الحريق أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مصحة علاج الإدمان، فيما أُصيب 11 آخرين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت تشكيل لجان فنية للوقوف على أسباب الحريق، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل المصحة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، في الوقت الذي يطالب فيه الأهالي بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثامين لدفنها، بعد ساعات من الانتظار والألم.

