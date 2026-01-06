إعلان

رسالة محبة.. رئيس غرفة بورسعيد يترأس وفد التهنئة للأخوة الأقباط

كتب : طارق الرفاعي

11:53 ص 06/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ومطران بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    وفد الغرفة التجارية يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.2
  • عرض 4 صورة
    وفد الغرفة التجارية يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لزيارة نيافة الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور لفيف من كهنة الكنيسة.

وقدم رئيس الغرفة والوفد المرافق له، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم خالص الشكر والتقدير والاحترام إلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، على حفاوة الاستقبال والترحيب، مشددًا على صلابة النسيج الوطني المصري، ومتمنيًا لأخوته وشركائه في الوطن عيد سعيد ملئ بالخير والفرحة، وداعيًا لمصر وشعبها بدوام الأمن والأمان والاستقرار ومسيرة التنمية التي تشهدها في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، رحب مطران بورسعيد بوفد الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده، مؤكدًا أن الحرص على تبادل التهاني بين المصريين في الأعياد المختلفة ليس بغريب على شعب مصر، الذي يضرب دومًا على مر التاريخ أروع الأمثلة في المحبة والتسامح والمشاركة في الأعياد والأحزان على حد السواء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس غرفة بورسعيد مطران محافظة بورسعيد وفد التهنئة للأخوة الأقباط نيافة الأنبا تادرس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
أخبار مصر

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
سياسي سعودي: المساس بمداخل البحر الأحمر خطُ أحمر لمصر والسعودية
شئون عربية و دولية

سياسي سعودي: المساس بمداخل البحر الأحمر خطُ أحمر لمصر والسعودية
وزير العمل يوجه بدراسة مقترح كنسي بشأن إجازات المسيحيين
أخبار مصر

وزير العمل يوجه بدراسة مقترح كنسي بشأن إجازات المسيحيين
ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند
شئون عربية و دولية

مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)