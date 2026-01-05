إعلان

ننشر التقرير الطبي المبدئي لضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:18 م 05/01/2026

مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف التقرير الطبي المبدئي لحادث حريق مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أنه في تمام الساعة السادسة مساءً، جرى استقبال 7 حالات مجهولي الهوية، دون بيانات شخصية، عن طريق سيارات الإسعاف.

وبمناظرة الحالات طبيًا، تبيّن أن جميعها تعاني من اختناق حاد ناتج عن حريق اندلع داخل مركز الأمان الجديد للطب النفسي وعلاج الإدمان، الكائن بجوار كلية العلوم جامعة بنها.

وأوضح التقرير أن جميع الحالات وصلت في توقف تام لعضلة القلب دون وجود نبض أو تنفس، كما وُجدت حالتان بهما حروق من الدرجة الثالثة في النصف العلوي من الجسم بنسبة تُقدَّر بنحو 30%.

وأضاف التقرير أنه جرى إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم للحالات السبع لمدة 40 دقيقة في محاولة لإنقاذهم، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما أدى إلى وفاتهم، قبل أن يتم نقل الجثامين إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها أوضحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أنه فور تلقي البلاغ باندلاع الحريق، تم إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع تأمين الموقع للحفاظ على سلامة المتواجدين.

كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة للتعامل مع المصابين، ونقل 11 شخصًا تعرضوا لاختناق نتيجة الأدخنة إلى مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة تحسبًا لأي حالات طارئة أخرى.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بأن المديرية تتابع الحادث على مدار الساعة، مؤكداً توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وتشكيل لجان فنية وقانونية للوقوف على أسباب الحريق ومدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

مصحة علاج الإدمان حريق مصحة علاج الإدمان محافظة القليوبية مدينة بنها سيارات الإسعاف

