إعلان

بالصور- الوادي الجديد تبدأ رصف الطرق بالأحياء القديمة في الخارجة

كتب : مصراوي

05:02 م 05/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رصف شوارع مناطق الخارجة القديمة
  • عرض 4 صورة
    مديرية الطرق والنقل تبدأ مشروعات رصف الطرق بشوارع الخارجة
  • عرض 4 صورة
    بدء مشروعات رصف الطرق بأحياء الخارجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال رصف الطرق بمنطقة البلد القديمة والشعلة بمدينة الخارجة بطول 2.5 كم، بداية من مسجد الحصة ونادي الخارجة الرياضي ومستشفى الحميات وميدان مكتب الصحة وشارع مستشفى الصدر وصولًا إلى مدرسة المجاهدين، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير الخدمات وتيسير حركة المواطنين بالأحياء القديمة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل أيضًا الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية) واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مربع، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات عدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجة الوادي الجديد رصف الشوارع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
نصائح طبية

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟
علاقات

هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟
بالجداول والخرائط.. ننشر تصنيف مناطق الإيجار القديم بمركز ومدينة دمنهور
أخبار المحافظات

بالجداول والخرائط.. ننشر تصنيف مناطق الإيجار القديم بمركز ومدينة دمنهور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025