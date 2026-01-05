بالصور- الوادي الجديد تبدأ رصف الطرق بالأحياء القديمة في الخارجة

"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال رصف الطرق بمنطقة البلد القديمة والشعلة بمدينة الخارجة بطول 2.5 كم، بداية من مسجد الحصة ونادي الخارجة الرياضي ومستشفى الحميات وميدان مكتب الصحة وشارع مستشفى الصدر وصولًا إلى مدرسة المجاهدين، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير الخدمات وتيسير حركة المواطنين بالأحياء القديمة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل أيضًا الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية) واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مربع، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات عدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف.