الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)

القبطان المكرم في سويسرا بـ الجلابية الصعيدي: "الناس كانت بتوقفني تتصور

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة شاب متهم باستدراج طفلة والتعدي عليها وإحداث إصابات بها بمدينة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بتلقي بلاغ من والدة طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، اتهمت فيه شابًا باستدراج ابنتها والتعدي عليها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس صحة البلاغ، وتبين أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا ومقيم بدائرة القسم، استدرج الطفلة أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات، وقام بالتعدي عليها، ما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم بعد ساعات من تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة. وعرض المتهم على جهات التحقيق، التي قررت إحالته إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات وانتهت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا:

"استروكس" ومكان مهجور وطفلة يتيمة.. القصة الكاملة للاعتداء على فتاة بلبيس

https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2025/12/18/2910034

"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة بلبيس

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة شاب متهم باستدراج طفلة والتعدي عليها وإحداث إصابات بها بمدينة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بتلقي بلاغ من والدة طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، اتهمت فيه شابًا باستدراج ابنتها والتعدي عليها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس صحة البلاغ، وتبين أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا ومقيم بدائرة القسم، استدرج الطفلة أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات، وقام بالتعدي عليها، ما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم بعد ساعات من تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة. وعرض المتهم على جهات التحقيق، التي قررت إحالته إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات وانتهت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا:

"استروكس" ومكان مهجور وطفلة يتيمة.. القصة الكاملة للاعتداء على فتاة بلبيس