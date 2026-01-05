إعلان

في ميدان عام.. ماذا فعل محافظ الإسكندرية عندما وجد "عشة بط" وسط الشارع؟- فيديو وصور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:15 م 05/01/2026
أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية مفاجئة بشارع عبد السلام عارف وميدان الفسحة بمنطقة سيدي بشر بحي منتزه أول، لمتابعة الحد من عشوائية الباعة الجائلين وتعديات المحال على الأرصفة.

وفوجئ المحافظ خلال الجولة بـ"عشة لتربية البط والطيور" في الشارع، موجهاً يخدمها وإزالة كافة تعديات المحال على الأرصفة والطريق العام.

وكلف بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الأسفلت بالشارع عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة وزيادة عدد مرات رفع المخلفات من محيط الترام.

وشدد على تنظيم سير السيارات في شارع عبد السلام عارف (السيوف ترام) ليصبح اتجاه واحد وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من عشوائية السير بالشارع.

ووجه المحافظ بإزالة الأكشاك ومحطات الركاب غير مستغلة ورفع المركبات المتهالكة لاستغلال تلك المساحات لتوسعة الشارع وفتح محاور مرورية جديدة.

عشة بط الإسكندرية أحمد خالد حي منتزه أول

