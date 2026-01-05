إعلان

القافلة الطبية بالإسماعيلية تقدم خدمات مجانية للكشف والعلاج لـ547 شخصًا (صور)

كتب : أميرة يوسف

02:05 م 05/01/2026
تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية التي نفذت بقرية تل أبوحامد التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، يرافقها الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل العلاجية، حيث اطمأنت على انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والتقت بأطقم العمل داخل العيادات التخصصية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح. أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية، التي استمرت يومي 3 و4 يناير 2026، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لـ547 مواطنًا، بواقع 238 مواطنًا خلال اليوم الأول و309 مواطنين خلال اليوم الثاني.

وأوضحت أن القافلة ضمت 7 عيادات تخصصية تشمل: الباطنة، النساء، الأطفال، المسالك البولية، الرمد، تنظيم الأسرة، والأسنان، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني، إلى جانب إجراء الفحوصات المعملية وخدمات الأشعة والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل العلاجية، إلى أن التردد على القافلة شمل جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عيادة الباطنة 102 مواطن، و50 سيدة بعيادة النساء، بينما استقبلت عيادة تنظيم الأسرة 50 سيدة، وعيادة الأطفال 155 حالة، وعيادة الأسنان 36 حالة، وعيادة المسالك البولية 46 حالة، في حين استقبلت عيادة الرمد 60 مواطنًا، إلى جانب تقديم خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة وخدمات الأشعة وصرف الأدوية المجانية، فضلًا عن تنفيذ ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين على القافلة.

الدكتورة ريم مصطفى القافلة الطبية بالإسماعيلية خدمات مجانية الإسماعيلية

