انتخابات مجلس النواب 2025.. ننشر الحصر العددي في الدوائر الثلاث بأسيوط

أعلنت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدوائر أسيوط الثلاث، بيان الحصر العددي للأصوات الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية وجاءت كالتالي:

الدائرة الأولى

في الدائرة الأولى، ومقرها قسمي أول وثان ومركز أسيوط بمحافظة أسيوط، بلغ الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 84,882 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 695,349 بالدائرة الأولي والأصوات الصحيحة 80,632 والأصوات الباطلة 4,250 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد حمدي محمد محمد دسوقي 65,040 صوتًا، وعبدالرحمن شحات عبدالمطلب 33,868 صوتًا، وعلاء الدين محمود محمد محمود 48,483 صوتًا، وأسامة سيد أحمد مرسى 27,417 صوتًا، وعلاء محمود عبدالغني على 35,069 صوتًا، ومحمد شعبان عبدالحميد أحمد 3,921 صوتًا، وجميل الحظ الليثي محمود 31,919 صوتًا.

الدائرة الثانية

في الدائرة الثانية، ومقرها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بلغ الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 109,454 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 1,122,895 بالدائرة الأولي والأصوات الصحيحة 99,580 والأصوات الباطلة 9,874 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: إبراهيم عبدالنظير عبدالرحيم 63,221 صوتًا، ويونس يونس أحمد عمر 64,189 صوتًا، ومحمد الباشا عيد أحمد محمود 58,172 صوتًا، وراشد محمد أبوالعيون وهمان 46,693 صوتًا، وأحمد إبراهيم صبري أحمد 45,259 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: روبرت سمير يني جرجس 38,802 صوتًا، ومحمود عبدالمنعم زين قرشي 41,227 صوتًا، وسيد محمد عبدالعواض محمود 40,757 صوتًا.

الدائرة الرابعة

في الدائرة الرابعة، ومقرها مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، بلغ الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 92,161 ناخبًا، واجمالي عدد الأصوات 450,743 بالدائرة الرابعة و الأصوات الصحيحة 86,358 والأصوات الباطلة 5,803 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد جمال شاكر عثمان 38,950 صوتًا، وأحمد أيمن عبدالرحمن محمد 41,253 صوتًا، وعمران عثمان موسى عمران 46,456 صوتًا، ومحمد علي عمر رشوان 46,057 صوتًا،

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.