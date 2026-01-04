مكتبة الإسكندرية تعلن رعاية الرئيس السيسي لجائزتها العالمية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وضع "جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025" تحت رعايته، في خطوة تعكس دعم القيادة السياسية للمؤسسات الثقافية والعلمية، وتعزيزًا لدور المكتبة كمركز إشعاع حضاري ومعرفي.

وأعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه اللفتة الرئاسية، مؤكدًا أن رعاية الرئيس للجائزة تمنحها زخمًا كبيرًا ومكانة مرموقة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف زايد أن هذه الرعاية تعكس إيمان الدولة برسالة المكتبة التنويرية، ودورها كجسر حضاري يربط مصر بالعالم، والعالم بمصر.

وتُعد «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية» أول جائزة دولية تطلقها المكتبة، إلى جانب جوائزها المحلية، وتبلغ قيمتها مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير.

وتُمنح الجائزة سنويًّا لشخصية أو مؤسسة قدمت إسهامًا بارزًا في أحد مجالات العلوم البحتة أو التطبيقية، أو الآداب، أو الفنون، أو العلوم الاجتماعية والإنسانية، على أن يتم اختيار مجال الجائزة سنويًّا من قبل اللجنة العليا المشرفة عليها.

وقد اختير موضوع الجائزة لهذا العام تحت عنوان: «تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرفاهية والسعادة للإنسانية»، على أن تُعلن المكتبة عن اسم الفائز في وقت لاحق.