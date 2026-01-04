المتهمة برضيعتها في القفص.. بدء جلسة استئناف قاتلة أطفال دلجا بالمنيا

اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر استئناف "سفاح المعمورة" على حكم الإعدام- صور

تعقد محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، جلسة استئناف المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم، وذلك عقب الحكم الصادر بتأييد إعدامها شنقاً في نوفمبر الماضي.

ووصلت المتهمة إلى مجمع محاكم المنيا اليوم في حراسة مشددة لحضور الجلسة وعلى يدها طفلتها الرضيعة ، والتي وضعتها قبل الاعتراف بارتكاب الواقعة بأيام قليلة.

وكان دفاع المتهمة تقدم بعدة طلبات للاستئناف على الحكم وطلب شهادة المزيد من الشهود ، وحددت المحكمة جلسة اليوم للاستماع لأقوالهم.

وتعود أحداث الواقعة المؤلمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهما في وقت لاحق - رحمة - ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة - فرحة - ثم توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

