محافظ أسيوط: انتظام فتح اللجان في اليوم الأخير لجولة الإعادة دون شكاوى

في أول أيام إعادة النواب.. محافظ الأقصر: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الثلاث التي تُعاد بها انتخابات مجلس النواب، في الموعد المحدد لبدء أعمال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، وفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي تأخير أو شكاوى.

وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة في هذه الدوائر، مشددًا على حرص الدولة على استكمال الاستحقاق الدستوري في إطار من النزاهة والانضباط الكامل.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق، حيث يتم رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار أبوالنصر إلى أن العملية الانتخابية تُجرى داخل 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد تحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

وأضاف المحافظ أنه جرى التأكد مسبقًا من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتأمين المداخل والمخارج، وتوفير مصادر الكهرباء الاحتياطية، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات.

وشدد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية طوال اليوم، مع تفعيل الغرف الفرعية بجميع المراكز والأحياء، والالتزام التام بالحياد تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم التنظيمي والفني لإنجاح العملية الانتخابية.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين في الدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية في هذا اليوم الحاسم، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في استكمال مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية.