عقد الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الفرع بمدينة طور سيناء، بمشاركة الإدارات الفنية بفرعي طور سيناء وشرم الشيخ، لمراجعة خطة التأمين الطبي خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، وبحضور الدكتور هاني العزبي، نائب مدير الفرع، ومديري الإدارات المعنية.

استعراض مؤشرات الأداء الحالية

وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمؤشرات الأداء الحالية من خلال عروض تقديمية متكاملة تقدمها إدارات الرعاية الثانوية، الرعاية الأولية، رضا المنتفعين، الإدارة الهندسية، إدارة الإمداد، الصيدلة، التسويق وتنمية الأعمال، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.

متابعة خطة الطوارئ للتأمين الطبي

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على جاهزية خطة الطوارئ للتأمين الطبي استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على اكتمال كافة الاستعدادات ورفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وسريعة خلال فترة العيد.

مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل

كما جرى مناقشة تفصيلية لأبرز التحديات التي تواجه سير العمل داخل كل إدارة، مع طرح الحلول والمقترحات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المنتفعين، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

التأكيد على التنسيق بشكل دوري

وأكد مدير الفرع على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد، مع ضرورة الالتزام برفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات، وفقًا لرؤية الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة ومستدامة.

إلغاء الإجازات

وأوضح أنه جرى إلغاء جميع الإجازات للفرق الطبية وأطقم التمريض خلال احتفالات عيد الفطر، مع رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة المنشآت التابعة للهيئة، مؤكدًا أن الفرع لديه مخزون استراتيجي من الأدوية، وجميع المصلات، إضافة إلى التنسيق مع الإسعاف بشكل دوري للجاهزية التامة في حالة حدوث أي طوارئ.