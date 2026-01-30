الشرقية- ياسمين عزت:

في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، لم يعد أحد بحاجة إلى خريطة للوصول إلى بعض المناطق، فهناك برج سكني شاهق بات علامة دالة ومعلمًا مميزًا، بعد أن اكتسى بألوان وشعار نادي الزمالك، ليجسد حالة نادرة من الانتماء الرياضي تحولت إلى لوحة معمارية لافتة.

وفي حديث خاص لـ"مصراوي"، قال حسن خضر، من أهالي المدينة، إن شقيقه الأكبر حسين خضر قرر طلاء البرج السكني الخاص بالعائلة بألوان نادي الزمالك الأبيض والأحمر، مع رسم شعار النادي على الواجهة، موضحًا أن البرج أصبح أيقونة معمارية معروفة ليس فقط في فاقوس، بل على مستوى محافظة الشرقية.

وأضاف أن عشق الزمالك يجمع أفراد العائلة جميعًا، رجالًا ونساءً وأطفالًا، باستثناء قلة قليلة يتقبل الجميع اختلافها بروح رياضية، مؤكدًا أن القرار لم يكن محل نقاش طويل، بل جاء في لحظات عفوية اتفق فيها الجميع على تخليد حبهم للنادي.

وأشار حسن إلى أن بناء البرج بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن تنفيذ الفكرة لم يكن سهلًا، نظرًا لارتفاع المبنى، واستخدام دهانات وخامات خاصة تتناسب مع الألوان والتنسيق، الأمر الذي استلزم الاستعانة بسقالات وعمالة متخصصة، واستغرق تنفيذ شعار النادي وحده نحو شهر كامل.

وأوضح أن تكلفة طلاء البرج بلغت قرابة 80 ألف جنيه منذ ثلاث سنوات، وهي تكلفة أعلى من الدهانات التقليدية، مشيرًا إلى أنه من شدة ارتباطه بالنادي سبق أن وعد أحد لاعبي الزمالك بمنحه وحدة سكنية بالبرج حال تجديد تعاقده مع الفريق، إلا أن اللاعب رحل عن النادي.

وأضاف مبتسمًا: "أي لاعب هيحقق إنجاز حقيقي مع الزمالك، أنا جاهز أقدم له شقة في البرج الجديد اللي بنخلصه حاليًا، واللي هيكون هو كمان متزين بألوان وشعار الزمالك".

واختتم حديثه مؤكدًا أن البرج تحول إلى نقطة استدلال ورمز بصري في المدينة، قائلاً: "محبي الزمالك لما بيشوفوا البرج بيفرحوا، حتى لو مضايقين، وبقى مكان ناس كتير بتحب تيجي تتفرج عليه".