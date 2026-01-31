أسباب انخفاض درجات طلاب صفوف النقل في الامتحانات.. خبير يوضح

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن شكاوى بعض أولياء الأمور من انخفاض درجات أبنائهم في نتائج امتحانات صفوف النقل يمكن تفسيرها بعدد من الأسباب التعليمية والسلوكية، التي تؤثر على أداء الطلاب ومخرجات التقييم.

وأشار شوقي إلى أن بعض الطلاب يلجأون إلى أولياء أمورهم لحل التقييمات المستمرة، ما يفقد هذه التقييمات قيمتها التعليمية، ويجعل الطالب غير مستعد بشكل حقيقي عند أداء الامتحانات النهائية.

كما أن بعض الطلاب وأولياء الأمور يعتمدون على أسئلة التقييمات ظنًا منهم أن الامتحانات النهائية ستتضمن نفس الأسئلة، في حين جاءت الامتحانات النهائية مختلفة وخالية من هذه الأسئلة.

وأضاف الخبير أن انشغال المعلمين بتطبيق التقييمات وتصحيحها، إلى جانب المشاركة في لجان المتابعة، أثر على الوقت المتاح للشرح المباشر، ما انعكس سلبًا على مستوى تحصيل الطلاب الدراسي.

عدم تكافؤ الامتحانات

أوضح شوقي أن انخفاض الدرجات قد يكون نتيجة تغيّب الطالب عن بعض التقييمات، سواء لأسباب قهرية أو غير قهرية، بالإضافة إلى عدم تكافؤ نماذج الامتحانات الثلاثة من حيث مستوى الصعوبة، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الطلاب الذين أدوا النماذج الأصعب.

مشاكل منهجية وسلوكية

أشار الخبير إلى أن ضعف المستوى الدراسي للطالب في الأصل، وصعوبة استذكار الدروس، بالإضافة إلى جدة المناهج الدراسية في بعض الصفوف، تسهم أيضًا في انخفاض الدرجات، كما أن خصم الدرجات المضاعف في المرحلة الابتدائية عند الوقوع في خطأ واحد، قد يؤدي إلى فقدان الطالب ثلاث درجات أو أكثر في بعض الحالات.

أخطاء محتملة في التصحيح

وأكد على أن احتمال وجود أخطاء في التصحيح أو رصد الدرجات يُعد سببًا إضافيًا يمكن أن يفسر انخفاض بعض الدرجات، مؤكدًا على أهمية المراجعة الدقيقة لضمان العدالة التعليمية.

