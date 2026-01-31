تحديث جديد لخرائط جوجل يعتمد على الأوامر الصوتية.. ما القصة؟

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيق خرائط جوجل (Google Maps)، تتيح للمشاة وراكبي الدراجات استخدام التطبيق اعتمادا كاملا على الأوامر الصوتية، دون الحاجة إلى لمس الهاتف أو النظر إلى الشاشة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة وتحسين تجربة الاستخدام أثناء التنقل.

تكامل أعمق بين خرائط جوجل وGemini

وتعتمد الميزات الجديدة على دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرة داخل واجهة خرائط جوجل، ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيق بلغة طبيعية وطرح أسئلة متنوعة تتعلق بالأماكن التي يزورونها أو يمرون بها.

وبإمكان المستخدم، على سبيل المثال، الاستفسار عن المطاعم أو المعالم القريبة وأماكن الجذب السياحي والمعلومات التاريخية أو ثقافية عن المنطقة، إذ يحصل المستخدم على إجابات فورية واقتراحات ذكية دون أي تفاعل يدوي مع الهاتف.

تجربة تنقل أكثر ذكاء

ولا تقتصر قدرات Gemini داخل خرائط جوجل على الإرشاد المكاني فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة من المهام اليومية، من بينها، تقديم ملخصات عن الأماكن القريبة واقتراحات للزيارة وتشغيل الموسيقى أو قوائم التشغيل وإرسال الرسائل أو إجراء المكالمات.

ومن بين المهام إدارة المواعيد والاطلاع على جدول اليوم وقراءة الإشعارات والرد عليها وعرض معلومات النشاط البدني والمسافة المقطوعة.

وما يحول التطبيق إلى مساعد ذكي متكامل أثناء المشي أو ركوب الدراجة.

تحسينات إضافية على التطبيق

وبالتزامن مع دعم الأوامر الصوتية، حصل تطبيق خرائط جوجل على تطوير في تبويب "استكشاف" شمل إضافة ميزة توقع مدى توفر محطات شحن السيارات الكهربائية، بما يساعد المستخدمين على تخطيط الرحلات بدقة أكبر، خاصة في المسافات الطويلة.

موعد التوفر

وأكدت جوجل أن الميزات الجديدة أصبحت متاحة عالميا لمستخدمي أجهزة iOS، فيما بدأ طرحها تدريجيًا لمستخدمي أندرويد خلال الفترة الحالية.