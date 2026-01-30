إعلان

أسامة الأزهري: شعبان فرصة لإصلاح العلاقات وتطهير القلوب استعدادًا لرمضان

كتب- حسن مرسي:

11:50 م 30/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن شهر شعبان فرصة روحية عظيمة لمراجعة النفس وإصلاح العلاقات، مشيرًا إلى أنه بوابة للرحمة تُمهد لاستقبال شهر رمضان المبارك بقلب سليم.

وقال الأزهري خلال برنامج "دولة التلاوة"، إن على المسلمين تطهير قلوبهم من الشحناء والبغضاء والقطيعة.

وأضاف أن سلامة الصدر وصفاء القلب من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، مؤكدًا أن العبادة الحقيقية لا تكتمل مع استمرار الخصام أو مقاطعة الآخرين.

وتابع أن بناء الإنسان يبدأ من نقاء القلب، مشددًا على أهمية نشر قيم التسامح والعفو والتواصل بين الناس، لافتًا إلى أن الذي يحسن استقبال شعبان بقلب نقي يكون أقدر على اغتنام نفحات رمضان وبركاته.

وأكد الأزهري أن شهر رمضان ليس مجرد صيام عن الطعام والشراب، بل هو شهر تطهير للنفس وإصلاح للعلاقات، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذه الفترة لإزالة ما في الصدور من غلّ وحقد، حتى يستقبلوا رمضان بصفاء قلب واستعداد روحي.

شهر شعبان وزير الأوقاف أسامة الأزهري

