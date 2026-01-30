مجدي يعقوب: سعادتي في افتتاح المتحف المصري الكبير لا توصف

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن السعادة الغامرة والفخر الكبير اللذين شعر بهما أثناء مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه شعر بانبهار شديد بإرث بلاده الحضاري.

وأضاف يعقوب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "ON": "انبسطت جدًا في افتتاح المتحف المصري الكبير وفخور جدًا بحضارة مصر"، مشيرًا إلى أن العلم في جوهره هو "البحث عن الحقيقة"، موضحًا أنه رغم استحالة الوصول إلى الحقيقة الكاملة، إلا أننا نستطيع الوصول إلى أجزاء منها، وهو ما أدركه القدماء المصريون وأبدعوا فيه.

وتناول الدكتور مجدي يعقوب الجانب العائلي من حياته، معترفًا بأن العمل الطويل والشاق في إنجلترا كان يتطلب منه البقاء في المستشفى من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، وهو ما دفع زوجته الألمانية إلى معاتبته بقولها: "إنت مش بتشوف عيالك ومهملهم.. دول حتى مش عارفينك".

وتابع جراح القلب العالمي أنه توجه إلى أبنائه ليسألهم عن شعورهم، ليفاجأ بردهم الواعي: "لأ.. إحنا عارفينك عشان بتقعد معانا في الإجازات، وإحنا فخورين باللي إنت بتعمله".