نقل جثمان المطرب طارق شحتة من شرم الشيخ إلى مسقط رأسه بطنطا

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أنه تم تسليم جثمان المطرب طارق السعيد شحاتة، المعروف باسم طارق شحتة، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، إلى ذويه، وتم نقله إلى مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ لأداء صلاة الجنازة.

وأوضح المصدر أن الجثمان سيُنقل عقب صلاة الجنازة إلى مسقط رأسه في محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة طنطا.

من جانبه، أكد رضا السعد شحاتة، شقيق المطرب، أن طارق كان في حالة طبيعية قبل الوفاة ولم يشتكِ من أي أمراض، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت مفاجئة للجميع. وأضاف أن شقيقه كان يدعو دائمًا "أن يعفيه الله من المرض ولا يتقل به أحد، وأن تكون نهايته طبيعية"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوته.

يُذكر أن طارق شحتة كان يعمل مطربًا بفنادق شرم الشيخ، ويشتهر بحسن خلقه ومحبته من الجميع. وكان متزوجًا ولديه خمسة أبناء، بنتان وثلاثة أولاد.