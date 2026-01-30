حاول استعادة الكرة.. استمرار البحث عن جثمان طفل غارق في ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين، تكثيف جهودها لليوم الثالث على التوالي، للبحث عن جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا، الأربعاء الماضي، بمياه ترعة الرياح البحيري بدائرة مركز كوم حمادة.

وكان الطفل قد حاول استعادة كرة سقطت في مياه ترعة الرياح البحيري بقرية الصواف، إلا أن قدمه زلّت أثناء ذلك واختل توازنه، ليسقط في المياه ويجرفه التيار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، يرافقها سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة. وبالفحص تبين أن الطفل عبد الرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم بقرية الصواف، سقط في مياه الترعة أثناء محاولته التقاط الكرة، ولقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

ولا تزال أعمال البحث جارية عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري، بمشاركة قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي القرية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.