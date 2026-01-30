إعلان

الكرملين: روسيا تستجيب لطلب ترامب عدم شن هجمات على أوكرانيا حتى مطلع فبراير

كتب : مصراوي

01:17 م 30/01/2026

الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير المقبل.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس ترامب طلب شخصيًا من الرئيس بوتين الامتناع عن مهاجمة كييف لمدة أسبوع، حتى الأول من فبراير، ريثما يتم تهيئة الظروف المواتية للمفاوضات. هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن".

وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بدونباس، فإن ديناميكيات الجبهة تتحدث عن نفسها، ولا يوجد ما يمكن إضافته في هذا السياق".

