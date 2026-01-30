عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمعرض الكتاب- صور

تصوير- محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوم الجمعة إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث توافدت أعداد كبيرة من الزوار منذ الساعات الأولى من الصباح، تزامنًا مع الحرص على أداء صلاة الجمعة داخل أروقة المعرض ومحيطه.

وحرصت إدارة المعرض بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم ساحات مخصصة لإقامة صلاة الجمعة، مع توفير مساحات واسعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين التي وصلت للآلاف.

كانت نفت الهيئة المصرية العامة للكتاب، جملةً وتفصيلًا، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمعة 30 يناير، بزعم وجود أعمال إصلاحات في الطرق المؤدية إلى مقر انعقاده.

وأكدت "الهيئة"، في بيان، أن المعرض يستقبل جمهوره غدًا بشكل طبيعي، إذ يفتح أبوابه للزوار من الساعة 10 صباحًا وحتى التاسعة مساءً، كما يعمل مركز مصر للمعارض الدولية بكامل طاقته، مع فتح جميع المداخل أمام الجمهور دون أي تأثير على حركة الدخول أو الزيارة.