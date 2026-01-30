أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، جولة ميدانية داخل مستشفى ديروط المركزي الجديد، رافقه خلالها الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، وعدد من قيادات قطاع الصحة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل وموقف التشغيل التجريبي للأقسام الحيوية بالمستشفى.

وهدفت الجولة إلى الاطمئنان على جاهزية أقسام الغسيل الكلوي، المبتسرين، والعنايات المركزة، قبل الافتتاح الكامل للمستشفى خلال الأيام المقبلة.

وخلال تفقده الأقسام، التقى وكيل الوزارة بمرضى الغسيل الكلوي واطمأن على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم، كما تابع حالة الأطفال المبتسرين داخل الحضانات، مؤكدًا أن تقديم خدمة طبية إنسانية تليق بالمواطن يمثل محور العمل الأساسي.

وأكد الدكتور محمد جمال أحمد أن مستشفى ديروط المركزي الجديد يمثل "قبلة حياة" لنحو 500 ألف مواطن من أبناء مركز ديروط، مشيرًا إلى أنه سيضع نهاية لمعاناة المرضى الذين كانوا يضطرون لقطع أكثر من 60 كيلومترًا للوصول إلى مستشفيات أسيوط الجامعية لتلقي العلاج.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى يُعد نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالمحافظة، إذ أُنشئ على مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 724 مليون جنيه، ويضم 172 سريرًا موزعة على سبعة طوابق (الأرضي + 6 طوابق متكررة).

وسيضم المستشفى للمرة الأولى، وحدات تخصصية متقدمة، منها قسطرة القلب، عناية الأطفال، ووحدة حروق متكاملة، فضلًا عن احتوائه على 35 جهاز غسيل كلوي، و18 عيادة خارجية، وبنك دم مجهز بوحدة متكاملة لتجميع البلازما.

وخلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع مديرة المستشفى الدكتورة نجلاء كيلاني ونائبها الدكتور أحمد علي، وبحضور الدكتور جمال حريز مدير الإدارة الصحية بديروط، تم استعراض التفاصيل النهائية لـ"خطة التشغيل الفعلي" للمستشفى.

وشدد وكيل الوزارة على أن نجاح العمل لا يتوقف على البنية التحتية فقط، بل يتطلب جاهزية الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تخضع حاليًا لتدريبات في عدد من المستشفيات لتأهيلها وفق أعلى معايير الخدمة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمستشفى خلال أيام.