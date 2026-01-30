إعلان

السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد

كتب : عمرو صالح

01:14 م 30/01/2026
كتب-عمرو صالح:

أدلى قبل قليل الدكتور السيد البدوي المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات الحزب التي تجري اليوم الجمعة في مقر الحزب الرئيسي .

وتفقد البدوي العملية الانتخابية وإدلاء الوفدين بأصواتهم في انتخابات الوفد لاختيار رئيس الحزب الجديد.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد، بمشاركة أعضاء الهيئة الوفدية، لاختيار رئيس جديد للحزب، وذلك في أجواء تنظيمية هادئة وتحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وشهدت لجان الاقتراع توافدًا ملحوظًا من أعضاء الحزب منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مع الالتزام باللائحة الداخلية للحزب.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الموعد المحدد لإغلاق الصناديق الساعة الخامسة مساء، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال الفرز وإعلان النتائج، تمهيدًا للكشف عن الرئيس الجديد للحزب خلال الساعات المقبلة.

السيد البدوي حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد

