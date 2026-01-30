إعلان

بالصور- حملات بيطرية بأسوان لتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار

كتب : إيهاب عمران

10:55 ص 30/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تطعيم كلاب أسوان ضد السعار
  • عرض 4 صورة
    حملات بيطرى أسوان للتطعيم ضد السعار
  • عرض 4 صورة
    تطعيم كلاب الشوارع ضد السعار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية الطب البيطري بأسوان تنفيذ حملاتها للتعامل الآمن والحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة، خاصة بالمناطق السكنية المختلفة، ومن بينها منطقتا كيما وعزبة الفرن ومجمع العروبة، وذلك من خلال تنظيم حملة ميدانية لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار.

وقال جمعة مكي مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن الحملة أسفرت عن تطعيم عدد من الكلاب المتواجدة بالشوارع بلقاح السعار، في إطار خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية، وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.

وأشار "مكي" إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة أسماء سلامة، وأسامـة مهيب (كاتشر) من العاملين بالمديرية، لافتًا إلى أن أعمال التطعيم جرت وفق الضوابط البيطرية المعتمدة، وبما يحقق السلامة العامة دون الإضرار بالحيوانات.

وأكد مدير عام الطب البيطري بأسوان استمرار المديرية في تنفيذ الحملات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكلاب الضالة السعار تطعيم الكلاب مرض السعار حملات بيطرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
زووم

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة
أخبار السيارات

الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة

"قائمة ذهبية" مشروبات تعزز صحة المخ.. احرص على تناولها
نصائح طبية

"قائمة ذهبية" مشروبات تعزز صحة المخ.. احرص على تناولها
دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان