بالصور- حملات بيطرية بأسوان لتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية الطب البيطري بأسوان تنفيذ حملاتها للتعامل الآمن والحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة، خاصة بالمناطق السكنية المختلفة، ومن بينها منطقتا كيما وعزبة الفرن ومجمع العروبة، وذلك من خلال تنظيم حملة ميدانية لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار.

وقال جمعة مكي مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن الحملة أسفرت عن تطعيم عدد من الكلاب المتواجدة بالشوارع بلقاح السعار، في إطار خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية، وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.

وأشار "مكي" إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة أسماء سلامة، وأسامـة مهيب (كاتشر) من العاملين بالمديرية، لافتًا إلى أن أعمال التطعيم جرت وفق الضوابط البيطرية المعتمدة، وبما يحقق السلامة العامة دون الإضرار بالحيوانات.

وأكد مدير عام الطب البيطري بأسوان استمرار المديرية في تنفيذ الحملات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.