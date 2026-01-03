إعلان

محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ

كتب : إيهاب عمران

06:51 م 03/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع سير الإنتخابات من غرفة العمليات
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (7)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (6)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتفقد اللجان الإنتخابية
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (5)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (4)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (3)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (2)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ (1)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان داخل غرفة العمليات
  • عرض 13 صورة
    غرفة عمليات محافظ أسوان
  • عرض 13 صورة
    المحافظ يتفقد لجان الإنتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة الإعادة للجان الملغاة (بحكم المحكمة الإدارية العليا) ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

واطمأن المحافظ على توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للاقتراع، وذلك عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال، على ضرورة استمرار تكاتف الجهود بين الوحدات المحلية والجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانات المتاحة، مؤكداً على تقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل أمام مقار اللجان، لضمان تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان بكل سهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى توفير كافة سبل الراحة داخل وخارج اللجان، بما في ذلك تخصيص مقاعد انتظار، وتوفير كراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى إقامة المظلات الواقية من الشمس.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة في محيط المقار الانتخابية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

يُذكر أن عملية الاقتراع تجرى داخل 152 لجنة فرعية موزعة على النحو التالي: الدائرة الأولى (مركز أسوان): تضم 54 لجنة فرعية، والدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة): تضم 43 لجنة فرعية، والدائرة الرابعة (مركز إدفو): تضم 55 لجنة فرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية