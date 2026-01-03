محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ

محافظ أسيوط يتفقد لجان الإعادة ويشيد بالإقبال على التصويت (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة الإعادة للجان الملغاة (بحكم المحكمة الإدارية العليا) ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

واطمأن المحافظ على توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للاقتراع، وذلك عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال، على ضرورة استمرار تكاتف الجهود بين الوحدات المحلية والجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانات المتاحة، مؤكداً على تقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل أمام مقار اللجان، لضمان تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان بكل سهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى توفير كافة سبل الراحة داخل وخارج اللجان، بما في ذلك تخصيص مقاعد انتظار، وتوفير كراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى إقامة المظلات الواقية من الشمس.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة في محيط المقار الانتخابية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

يُذكر أن عملية الاقتراع تجرى داخل 152 لجنة فرعية موزعة على النحو التالي: الدائرة الأولى (مركز أسوان): تضم 54 لجنة فرعية، والدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة): تضم 43 لجنة فرعية، والدائرة الرابعة (مركز إدفو): تضم 55 لجنة فرعية.