بالصور.. سقوط سيارة أجرة في نهر النيل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت سيارة أجرة "كبوت" للسقوط في مياه نهر النيل أثناء وقوفها على معدية المنصورية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو يفيد بانزلاق سيارة الأجرة من على مرسى معدية المنصورية من الجهة الشرقية بمنطقة البيارة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال السيارة من المياه دون تسجيل أي إصابات، مع تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.