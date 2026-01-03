إعلان

بالصور.. سقوط سيارة أجرة في نهر النيل بأسوان

كتب : إيهاب عمران

04:45 م 03/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتشال السيارة 2
  • عرض 4 صورة
    سقوط سيارة أجرة فى نهر النيل بأسوان
  • عرض 4 صورة
    السيارة بعد انتشالها وأخراجها من نهر النيل

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت سيارة أجرة "كبوت" للسقوط في مياه نهر النيل أثناء وقوفها على معدية المنصورية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو يفيد بانزلاق سيارة الأجرة من على مرسى معدية المنصورية من الجهة الشرقية بمنطقة البيارة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال السيارة من المياه دون تسجيل أي إصابات، مع تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سقوط سيارة أجرة في نهر النيل سقوط سيارة أجرة في نيل أسوان سيارة أجرة كبوت تسقط في النيل مدير أمن أسيوط

