مباحث الزقازيق تكشف غموض سرقة سيارتين وتضبط المتهمين

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الزقازيق من إعادة سيارتين مُبلَّغ بسرقتهما، وضبط المتهمين في الواقعتين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن.

وكان قسم شرطة أول الزقازيق قد تلقى بلاغًا يفيد بسرقة سيارة تاكسي ماركة «فيات»، بعد تعطلها وتركها من قِبل مالكها بمنطقة حي الزهور بدائرة القسم، حيث استغل الجناة ترك السيارة وقاموا بسرقتها.

كما ورد بلاغ آخر بسرقة سيارة ماركة «بيجو» من منطقة الحسينية، عقب قيام الجناة بكسر باب السيارة والاستيلاء عليها.

وبتكثيف التحريات، وبقيادة الرائد محمود عز، رئيس مباحث القسم، وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمين، وهما: إبراهيم ك.، مقيم بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وعبداللطيف ح.، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعتين، وأرشد أحدهما عن مكان إخفاء إحدى السيارتين المسروقتين، حيث جرى ضبطها بمحافظة القليوبية، وتمت إعادة السيارتين إلى مالكيهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.