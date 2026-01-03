"طعنه في رقبته".. ضبط طالب متهم بقتل صديقه بعقار تحت الإنشاء ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على متهم بقتل صديقه، طالب بالصف الثالث الثانوي يبلغ من العمر 17 عامًا، داخل منزل تحت الإنشاء بقرية الرملة بدائرة مركز بنها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مرفق الإسعاف - فرع القليوبية، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود حالة وفاة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وجود جثة الطالب "محمد ي. م. ن"، 17 عامًا، مصابًا بجرح ذبحي، في واقعة تحمل شبهة جنائية مع ادعاء التعدي عليه من آخرين.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث جرى فحص ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود، وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، ويدعى محمود أ، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.