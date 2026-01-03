ما هي قوات" دلتا" الأمريكية التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي وزوجته؟

وكالات

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت فنزويلا تغييرات كثيرة، خاصة بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوم واسع النطاق على البلاد واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات دلتا، حسبما أفادت شبكة "سي. بي. إس. نيوز".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا، واعتقلت ورئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وجرى ترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مضيفًا أن العملية نُفذت "بنجاح".

وتُعد قوات دلتا التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي، هي إحدى الوحدات القتالية الأمريكية الأكثر نخبوية، إذ تعمل في نطاق شديد السرية، وتتخصص في مهام مكافحة ما تصفه الولايات المتحدة بـ”الإرهاب”، وإنقاذ الرهائن، وتنفيذ عمليات التدخل السريع. وتعتمد هذه القوة على الإنزال الجوي والاشتباك المباشر، ويُعرف عناصرها بمستوى عالٍ من الكفاءة القتالية والتدريب المتقدم.

وتُعرف هذه الوحدة في الإعلام الأمريكي باسم “وحدة العمليات الخاصة”، وارتبط اسمها بعدد من العمليات النوعية التي تراوحت نتائجها بين النجاح والإخفاق، لا سيما في الصومال، إضافة إلى عملية تحرير رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1980.

تأسست قوة "دلتا" في 21 نوفمبر 1977، في سياق ما تصفه الولايات المتحدة بتزايد الحوادث “الإرهابية” خلال سبعينيات القرن الماضي، والتي حظيت آنذاك بمتابعة إعلامية واسعة.

وجاءت فكرة إنشائها بدفع من الضابط تشارلي بيكوث، أحد عناصر القوات الخاصة في الجيش الأمريكي المعروفة بـ”القبعات الخضراء”، مستفيداً من خبرته القتالية في حرب فيتنام، ومن احتكاكه المباشر بالقوات البريطانية الخاصة “الخدمة الجوية الخاصة” (SAS) ضمن برامج تبادل الخبرات. وسعى بيكوث إلى نقل النموذج البريطاني وتطوير وحدة أميركية متخصصة في مكافحة “الإرهاب”.

وارتكزت فلسفة التأسيس على إنشاء مجموعات صغيرة، شديدة الاستقلالية، وقابلة للتكيف السريع، تمتلك طيفاً واسعاً من المهارات اللازمة لتنفيذ العمليات المباشرة والمهام المعقدة.

تتولى قوات “دلتا” تنفيذ عمليات مكافحة “الإرهاب”، وتحرير الرهائن، والتدخل السريع في البيئات عالية الخطورة. كما تضطلع بمهام استطلاع وتنفيذ عمليات سرية تُصنف ضمن إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، مع اعتماد كبير على الإنزال الجوي والاشتباكات المباشرة.

الاسم الرسمي للوحدة هو “وحدة العمليات الأولى للقوات الخاصة – دلتا”، بينما يُستخدم لها الاسم الحركي “الوحدة”. ويقع مقر قيادتها في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية.

أبرز عمليات قوات دلتا

شاركت قوة “دلتا” في عدد كبير من العمليات العسكرية الخاصة حول العالم. ومن أبرزها عملية “مخلب النسر” عام 1980 لتحرير رهائن السفارة الأمريكية في طهران، والتي انتهت بفشل كبير.

كما شاركت في الغزو الأمريكي لغرينادا عام 1983، وغزو بنما عام 1989 الذي انتهى باعتقال الرئيس مانويل نورييغا، وساهمت في دعم السلطات الكولومبية خلال عملية اعتقال بابلو إسكوبار عام 1993.

وكان لها دور في عملية “عاصفة الصحراء” عام 1991، وشاركت في عملية مقديشو بالصومال عام 1993 لاعتقال محمد فرح عيديد، والتي أسفرت عن مقتل 18 من عناصرها وإصابة العشرات وأسر أحدهم.

وشاركت كذلك في غزو أفغانستان عام 2001، وعملية “تورا بورا”، ثم في العمليات العسكرية الأمريكية في العراق بين عامي 2003 و2011، بما في ذلك عملية “الفجر الأحمر” التي انتهت باعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

كما نفذت عمليات تحرير رهائن، من بينها إطلاق سراح المقاول الأمريكي روي هيلمز في العراق عام 2005، وتدخلت في إخلاء السفارة الأمريكية في ليبيا خلال أحداث بنغازي عام 2012، واعتقلت أبو أنس الليبي في طرابلس عام 2013.

وساهمت في القبض على زعيم عصابة المخدرات المكسيكية “إل تشابو” عام 2016، وشاركت في العملية التي استهدفت زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي في سوريا عام 2019، إضافة إلى العملية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

وفي أكتوبر 2023، أعلنت تقارير عن إرسال قوة “دلتا” إلى إسرائيل، وسط معلومات متضاربة حول طبيعة المهمة، بين السعي لتحرير رهائن أميركيين لدى حركة حماس أو الاكتفاء بتقديم الاستشارات العسكرية.

وفي 3 يناير 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده نفذت ضربات داخل فنزويلا واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في عملية نُسب تنفيذها إلى قوة “دلتا”، وفق ما نقلته شبكة “سي بي إس نيوز”.