بالصور- محافظ القليوبية يتابع حملة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير الحملة المكبرة التي شنها حي غرب شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع ناصر، ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحسين المظهر العام، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للمواطنين.

وقادت الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، الحملة بالتنسيق مع العميد محمود فيصل، مدير شرطة المرافق بالقليوبية، وبمشاركة الأستاذ ياسر إبراهيم، نائب رئيس الحي، والأجهزة التنفيذية، حيث استهدفت إزالة كافة المعوقات التي تشوه المظهر الحضاري للشارع وتعيق حركة المارة والمركبات.

أسفرت الحملة عن إزالة جميع التعديات غير القانونية، بما في ذلك الإنشاءات المخالفة والتندات غير المرخصة، فضلاً عن رفع إشغالات المحلات التي امتدت إلى الأرصفة ونهر الطريق العام، مما ساهم في استعادة اتساع الشارع وتيسير حركة المرور أمام المواطنين بشكل ملحوظ.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لخطة الدولة في فرض الهيبة القانونية ومنع العشوائية، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مع المضي قدمًا في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لأهالي شبرا الخيمة بما يضمن لهم بيئة صحية وحضارية.