كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، إثر مقتل شاب عشريني، يُعد من أبطال الكاراتيه بالمحافظة، على يد عامل من القرية نفسها.

وأكدت الأم، عزيزة السيد عبد الرازق، لمصراوي أن نجلها محمد السيد سمك، 18 عامًا، راح ضحية غدر المتهم، الذي استدرجه إلى منطقة زراعية مجاورة لترعة في منطقة طلمبات 8 الكهربائية وطعنه بسكين. وأضافت أن نجلها لم يكن يعرف القاتل من قبل، وأن الواقعة نتجت عن خلافات سابقة، حيث استدرجه المتهم بحجة الحديث بمفرده، رغم محاولات أصدقاء الضحية منعه من الذهاب.

وأوضحت الأم أن نجلها لم يكن يحب الشجار، وكان مثالاً للشاب الهادئ، بينما المتهم معروف عنه المشاكل والخلافات المتكررة في القرية. ودعت الأم إلى القصاص للقاتل لتخفيف ألمها وفقدانها.

من جانبه، قال السيد حسن سمك، والد الضحية، لمصراوي إن نجله كان دائم الطموح في الرياضة وحصل على عدة ميداليات وشهادات تكريم في الكاراتيه، وكان يستعد لتمثيل محافظة كفر الشيخ في بطولة كأس مصر. وأضاف أن محمد لم يحتفل بعيد ميلاده في 1 يناير 2026، بعد أن اغتالته يد الغدر يوم 26 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن العائلة لن تهدأ حتى ينال القاتل عقابه.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بوصول المجني عليه إلى مستشفى السلامة التخصصي مصابًا بطعنة نافذة بالبطن من الجانب الأيسر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وانتقل رئيس مباحث المركز إلى المستشفى للتحقق من الواقعة، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم حمادة م.أ.ع، 20 عامًا، عامل بالقرية، أدى إلى طعن المجني عليه بسكين أودت بحياته.

تم القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم، وأُخطر النائب العام الذي أمر بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وجرى حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لاحقًا لمدة 15 يومًا.

