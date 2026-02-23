إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية التعاملات الصباحية اليوم في 10 بنوك

كتب : منال المصري

10:21 ص 23/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار بنحو قرش وقرشين في بنكي البركة والتجاري الدولي وارتفع 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي فيما استقر في 7 بنوك أخرى خلال التعاملات الصباحية اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لآخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.76 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.78 جنيهًا للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

