الفيوم - حسين فتحي:

شهدت الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، والتي تضم مراكز سنورس وطامية وسنهور، إقبالًا محدودًا وهدوءًا نسبيًا في الساعات الأولى من انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وتأتي هذه الجولة الاستثنائية بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان النتائج السابقة في الدائرة، مما أدى إلى إعادة الماراثون الانتخابي للمرة الثالثة لحسم المقاعد المخصصة لها.

وتشتعل المنافسة في هذه الجولة بين 6 مرشحين يسعون لاقتناص 3 مقاعد برلمانية، وهم: اللواء طه عبد التوابعبد الجليل (حزب مستقبل وطن)، حمادة محمد سليمان عواد (حزب النور)، حازم فايد عبد الله (مستقل)، منجود رشاد الهواري (حزب حماة الوطن)، حمد محمود حمد دكم (حزب مستقبل وطن)، ربيع محمد كمال (مستقل).

وقال مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثالثة إن إجمالي من يحق لهم التصويت يبلغ 667,149 ناخبًا وناخبة. وقد تم تجهيز 73 مقرًا انتخابيًا لاستقبال المواطنين، تضم 93 لجنة فرعية، موزعة جغرافيًا كالتالي:

مركز سنورس: 53 لجنة فرعية

مركز طامية: 40 لجنة فرعية

وتكثف أجهزة الأمن من تواجدها لتأمين المقار الانتخابية وضمان سير العملية بمرونة ويسر، ويتوقع سياسيون أن يزداد الإقبال خلال الساعات المقبلة، نظرًا لطبيعة الدائرة التي تتسم بالطابع القبلي والعائلي والأصولي، لوجود مرشح لحزب النور السلفي.