مجدي الجلاد يوجه رسالة قبل دخول رمضان: "لازم نشيل بعض"

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت)، إن الحل الحقيقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر يكمن في أن يتحمل بعضنا بعضًا، قائلًا: "لازم نشيل بعض".

جاء ذلك خلال ظهوره ضيفًا مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، تعليقًا على رسالة تلقاها "حافظ" من مواطن مصري بسيط، وصفها بأنها "رسالة صعبة"، يناشده فيها توجيه نداء ليس إلى وزير أو محافظ، وإنما إلى القائمين على إعداد شنط رمضان، مطالبًا إياهم بالتوسع قدر الإمكان هذا العام، في ظل تخوف الناس من دخول شهر رمضان مع الارتفاع الكبير في الأسعار.

ودعا "الجلاد"، كل القادرين إلى مضاعفة جهودهم هذا العام، وزيادة ما كانوا يقدمونه سابقًا، حتى تمر هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من المعاناة على الأسر المحتاجة.

وأضاف الإعلامي مجدي الجلاد، أنه لا يعتقد أن لدى الحكومة المصرية ردًا مباشرًا أو حلًا جاهزًا لهذه الرسالة، معتبرًا أن الرد الحقيقي يجب أن يأتي من المجتمع كله، وليس من الحكومة وحدها.

وأوضح "الجلاد"، أنه يتلقى رسائل مشابهة بشكل متكرر، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الفئات الأشد فقرًا فقط، بل شهدت تراجعًا واضحًا في أوضاع الطبقة الوسطى، إذ أصبح كثير ممن كانوا "مستورين" في السابق في حاجة فعلية للمساعدة، نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب وعيًا جماعيًا، موجهًا نداءً إلى جميع المواطنين القادرين على المساعدة، مطالبًا من يملك فائضًا أو قدرة إضافية ألا يتأخر، وأن يتحمل كلٌ دوره بقدر استطاعته.

وشدد "الجلاد"، على أن هذا النداء موجه بصفة خاصة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والأغنياء، داعيًا كل شخص إلى أن يساهم وفق إمكاناته، مؤكدًا أن هناك ملايين من المواطنين يحملون الرسالة نفسها لكنهم لا يجدون وسيلة للتعبير عنها.

وأكد أن مفهوم التكافل الاجتماعي يصبح ضرورة ملحة في مثل هذه الظروف، موضحًا أن من غير الواقعي الاعتماد على حلول سريعة من الحكومة، مثل: خفض الأسعار بشكل فوري أو صرف رواتب إضافية خلال رمضان، معتبرًا أن هذه السيناريوهات غير قابلة للتنفيذ.

