برلماني: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد الشفافية

كتب : نشأت حمدي

01:45 ص 16/03/2026

حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي

أكد النائب كريم إمام، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس نهج الدولة في مصارحة المواطنين بحقائق الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز التماسك الوطني في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح إمام، في بيان له، أنه تشرف بالمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ روح المشاركة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بدرجة كبيرة من الشفافية، حيث استعرض التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والمصري، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات برؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وصون مقدرات الدولة.

وأشار النائب كريم إمام إلى أن من أبرز رسائل الرئيس خلال اللقاء التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر على المواطنين.

وشدد إمام على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التماسك والاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، مؤكدًا أن قوة الجبهة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

