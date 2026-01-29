رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الإيراني

وكالات

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه تحدث اليوم الخميس، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأكد شريف، في منشور على منصة "إكس"، أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع الإقليمي المتطور، واتفقا على أن الحوار المستمر والمشاركة الدبلوماسية أمران حيويان لتحقيق السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنهما جددا التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الباكستانية الإيرانية من خلال المشاركة المنتظمة رفيعة المستوى والتعاون المؤسسي.