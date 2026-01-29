إعلان

رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الإيراني

كتب : مصراوي

07:26 م 29/01/2026

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

وكالات

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه تحدث اليوم الخميس، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأكد شريف، في منشور على منصة "إكس"، أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع الإقليمي المتطور، واتفقا على أن الحوار المستمر والمشاركة الدبلوماسية أمران حيويان لتحقيق السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنهما جددا التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الباكستانية الإيرانية من خلال المشاركة المنتظمة رفيعة المستوى والتعاون المؤسسي.

رئيس الوزراء الباكستاني شهبار شريف مسعود بزشكيان مباحثات شهبار شريف مع مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني العلاقات الأخوية الباكستانية الإيرانية

