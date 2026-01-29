الدقهليةـ رامي محمود:

أقدمت طالبة بالصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية، على الانتحار من خلال تناول 30 قرص لعلاج مرضى السكر للتخلص من حياتها بمنطقة أرض الجزيرة مركز الجمالية، عقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزي بوصول طالبة بحالة قئ وفقدان الوعي "إدعاء تسمم ومحاولة انتحار".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز الجمالية إلى المستشفى، إذ تبين من الفحص وصول الطالبة:" أروى. م. ع"، 15 عاما، بحالة إعياء شديد وفقدان الوعي..

بسؤال مرافقها أكدوا تناولها 30 قرص من علاج مرضى السكر في محاولة لإنهاء حياتها بعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية.

جرى إيداع الطالبة بقسم الباطنة لإجراء غسيل معدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.