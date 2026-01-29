سوهاج - عمار عبدالواحد:

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الطبية بجامعة سوهاج، تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الطوارئ الجديد من إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة جراء حادث طاحونة قمح، أسفر عن تهتك كامل بأنسجة الذراع وكسور متعددة بالأصابع، فضلًا عن إصابة الأوتار والأعصاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفى الطوارئ الجامعي استقبل الحالة على الفور، وتم التعامل معها كحالة طبية حرجة تطلبت تدخلًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية كان لهما الدور الحاسم في الحفاظ على الذراع المصابة، في إطار حرص الجامعة على تقديم رعاية صحية متطورة وفق أعلى المعايير الطبية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول الطفل جرى إدخاله إلى غرفة الإنعاش لتثبيت حالته الصحية، ثم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث خضع لتدخل جراحي دقيق شارك فيه فريق طبي متكامل من وحدة جراحات اليد الميكروسكوبية، وقسم جراحة التجميل، وقسم التخدير.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن فريق جراحات اليد الميكروسكوبية نجح في تثبيت الكسور الدقيقة بالأصابع، وإصلاح الأوتار والأعصاب المصابة، مع فحص الأوعية الدموية والتأكد من كفاءتها، فيما تولى فريق جراحة التجميل إجراء رقعة جلدية لتعويض الأنسجة المفقودة نتيجة التهتك الشديد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد يونس، مدير الطوارئ، أن الجراحة أُجريت تحت التخدير الكلي بواسطة فريق تخدير متخصص يتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء العملية تم نقل الطفل إلى غرفة الإفاقة، ثم إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية على مدار الساعة.

وأكد الدكتور عبدالباسط علي أحمد، نائب مدير مستشفى الطوارئ، أن الحالة الصحية للطفل مستقرة حاليًا، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل العناية المركزة، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وضم الفريق الطبي نخبة من أطباء قسم العظام ووحدة جراحات اليد، وهم: الدكتور يوسف راضي، والدكتور منتصر طلعت، والدكتور زياد عصام، ومن قسم جراحة التجميل: الدكتور أحمد البدري (مدرس مساعد) والطبيبة إرادة جابر، ومن قسم التخدير: الدكتور أسامة طلعت، بالإضافة إلى فريق التمريض: مس سحر إمام ومستر كيرلس بولس.

وعرضت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان: "معجزة داخل غرفة العمليات.. إنقاذ ذراع طفل من البتر بعد حادث طاحونة بسوهاج".