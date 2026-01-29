إعلان

حلفاء أمريكا بالشرق الأوسط يحثون ترامب على منع التصعيد مع إيران.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

03:27 ص 29/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حاولوا على مدار أسابيع إقناع الرئيس دونالد ترامب بمنع أي تصعيد عسكري ضد إيران، محذرين من صراع أوسع نطاقا.

كتبت الصحيفة: "حتى قبل أن يوجه الرئيس ترامب الأربعاء تهديدا جديدا لإيران، كان حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يصرون على منع ضربة عسكرية على طهران، خشية دفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا". حسب قولهم

جاءت هذه الضغوط في أعقاب تصريحات للرئيس ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إذ كتب أن الأسطول الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لأداء المهام.

وصرح أن أي هجوم أمريكي محتمل ضد إيران سيكون أكثر تدميرا من هجوم يونيو 2025، داعيا إلى منع حدوث مثل هذا السيناريو.

يأتي هذا التصعيد في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نهاية ديسمبر 2025، والتي بدأت بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع.

كان ترامب قد تحدث مرارا لدعم المحتجين في إيران، تاركا الباب مفتوحا أمام جميع خيارات العمل ضد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الضربات الجوية.

من جهتها، ردت طهران بالقول إن تصريحات القائد الأمريكي تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية، وأكدت أنها مستعدة للتصدي لأي "عدوان"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب منع التصعيد العسكري الأمريكي مع إيران ضربة أمريكية على إيران القمع في إيران إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمرة الأولى.. الذهب يواصل صعوده الصاروخي ويتجاوز 5500 دولار للأوقية
اقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يواصل صعوده الصاروخي ويتجاوز 5500 دولار للأوقية

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
الموضة

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون