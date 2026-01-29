

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حاولوا على مدار أسابيع إقناع الرئيس دونالد ترامب بمنع أي تصعيد عسكري ضد إيران، محذرين من صراع أوسع نطاقا.

كتبت الصحيفة: "حتى قبل أن يوجه الرئيس ترامب الأربعاء تهديدا جديدا لإيران، كان حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يصرون على منع ضربة عسكرية على طهران، خشية دفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا". حسب قولهم

جاءت هذه الضغوط في أعقاب تصريحات للرئيس ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إذ كتب أن الأسطول الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لأداء المهام.

وصرح أن أي هجوم أمريكي محتمل ضد إيران سيكون أكثر تدميرا من هجوم يونيو 2025، داعيا إلى منع حدوث مثل هذا السيناريو.

يأتي هذا التصعيد في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نهاية ديسمبر 2025، والتي بدأت بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع.

كان ترامب قد تحدث مرارا لدعم المحتجين في إيران، تاركا الباب مفتوحا أمام جميع خيارات العمل ضد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الضربات الجوية.

من جهتها، ردت طهران بالقول إن تصريحات القائد الأمريكي تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية، وأكدت أنها مستعدة للتصدي لأي "عدوان"، وفقا لروسيا اليوم.