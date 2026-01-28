"محمصة اللب ولعت".. إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 3 أشخاص جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز كبيرة داخل محمصة لبيع اللب والتسالي بمنطقة القنطرة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن اندلاع حريق بالمكان، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحادث.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد النجار، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع انفجار داخل محمصة بمنطقة القنطرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز “بوتاجاز” كبيرة داخل محمصة لب، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمحل الكائن أسفل منزل مكوَّن من 4 طوابق.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: روماني عبدالمسيح بشارة، 42 عامًا، مقيم بمنطقة الحوال بمدينة السنبلاوين، مصاب بحروق من الدرجة الثانية باليد اليمنى والذراع الأيسر، وأحمد إبراهيم فوزي، 32 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والقدمين واليدين، ومحمد عبدالستار طارق، 23 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والقدمين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.