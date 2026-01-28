جثة في الحظيرة.. كشف لغز اختفاء تاجر ماشية مُسن بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة في كشف غموض اختفاء تاجر ماشية مُسن، بعدما تبين مقتله والعثور على جثمانه مدفونًا داخل حظيرة مواشي بإحدى القرى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة بدر بلاغًا من أحمد. م (41 عامًا - سائق)، يفيد باختفاء والده محمد محفوظ (67 عامًا - تاجر ماشية) منذ يوم 18 يناير الجاري، مؤكدًا أن والده غادر المنزل ولم يعد، وفشلت محاولات الأسرة في الوصول إليه.

وكشفت تحريات فريق البحث أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت برفقة مزارع يُدعى أحمد سعيد (36 عامًا)، مقيم بقرية بغداد. وبمواصلة التحريات، تبين أن المتهم يمر بضائقة مالية، وكان مدينًا للمجني عليه بمبلغ 120 ألف جنيه نتيجة تعاملات سابقة في تجارة الماشية، وتعثر في سداد المبلغ، ما دفعه للتخطيط للتخلص من الدائن.

وبضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام بالاتصال بالمجني عليه ودعاه إلى منزله بقرية بغداد بزعم تسليمه المبلغ المالي، وفور وصول المسن، انهال عليه بضربات متتالية على الرأس باستخدام "فأس"، ما أدى إلى تهشم جمجمته ووفاته في الحال، ثم حفر حفرة داخل حظيرة المواشي الملحقة بالمنزل ودفن الجثمان لإخفاء معالم الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، وبإرشاد المتهم، جرى استخراج الجثة من داخل الحظيرة، كما تم ضبط «الفأس» المستخدمة في الواقعة، وعليها آثار دماء.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.