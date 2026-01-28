توافد المتسابقون الأجانب المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم على مطار القاهرة الدولي، منذ صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتوجههم إلى محافظة بورسعيد للمشاركة في فعاليات المسابقة، وسط تنظيم وتنسيق لتسهيل إجراءات الاستقبال والانتقال.

وشهد مطار القاهرة وصول المتسابق الكيني عبد الله أحمد عبد الرشيد، والذي استقبله ناجي أحمد فياض، ضمن أوائل المتسابقين المشاركين، على أن تتواصل رحلات وصول باقي المتسابقين تباعًا خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لانطلاق الفعاليات الرسمية.

ويُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تُقام خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، وتحمل في نسختها الدولية التاسعة اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و44 متسابقًا، من بينهم 3 متسابقين مصريين.

ومن المقرر أن يُنقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، بحضور محافظ بورسعيد ولفيف من كبار رجال الدولة، ورجال الأزهر الشريف، ونخبة من حفظة القرآن الكريم وعلماء الدين من مختلف دول العالم.