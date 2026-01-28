إعلان

مطار القاهرة يستقبل أول المتسابقين الأجانب لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن

كتب : طارق الرفاعي

01:44 م 28/01/2026

أول المتسابقين الأجانب لمسابقة بورسعيد الدولية للق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توافد المتسابقون الأجانب المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم على مطار القاهرة الدولي، منذ صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتوجههم إلى محافظة بورسعيد للمشاركة في فعاليات المسابقة، وسط تنظيم وتنسيق لتسهيل إجراءات الاستقبال والانتقال.

وشهد مطار القاهرة وصول المتسابق الكيني عبد الله أحمد عبد الرشيد، والذي استقبله ناجي أحمد فياض، ضمن أوائل المتسابقين المشاركين، على أن تتواصل رحلات وصول باقي المتسابقين تباعًا خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لانطلاق الفعاليات الرسمية.

ويُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تُقام خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، وتحمل في نسختها الدولية التاسعة اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و44 متسابقًا، من بينهم 3 متسابقين مصريين.

ومن المقرر أن يُنقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، بحضور محافظ بورسعيد ولفيف من كبار رجال الدولة، ورجال الأزهر الشريف، ونخبة من حفظة القرآن الكريم وعلماء الدين من مختلف دول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتسابقين الأجانب مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن مطار القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات بشكل غير مسبوق؟
اقتصاد

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات بشكل غير مسبوق؟
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
شئون عربية و دولية

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون