إعلان

الداخلية تضبط 11 شخصًا لاستغلال 20 طفلاً في التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:42 م 28/01/2026

أطفال التسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 11 شخصًا لقيامهم باستغلال 20 طفلاً في أعمال التسول واستجداء المارة بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين هم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 4 أشخاص لديهم معلومات جنائية سابقة، قاموا باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وتم ضبط الأطفال الأحداث الذين كانوا معرضين للخطر، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بممارسة النشاط الإجرامي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم، مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسول الاطفال وزارة الداخلية الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
لا تتأخر وقت الشدة.. 4 أبراج تعرف بالجدعنة والشهامة
علاقات

لا تتأخر وقت الشدة.. 4 أبراج تعرف بالجدعنة والشهامة
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون