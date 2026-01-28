الداخلية تضبط 11 شخصًا لاستغلال 20 طفلاً في التسول بالجيزة
كتب : علاء عمران
01:42 م 28/01/2026
أطفال التسول
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 11 شخصًا لقيامهم باستغلال 20 طفلاً في أعمال التسول واستجداء المارة بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين هم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 4 أشخاص لديهم معلومات جنائية سابقة، قاموا باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وتم ضبط الأطفال الأحداث الذين كانوا معرضين للخطر، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بممارسة النشاط الإجرامي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم، مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة.