الشرقية - ياسمين عزت:

سادت حالة من القلق بين أهالي قرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى تعرض طفلة لمحاولة استدراج من قبل سيدة منتقبة أثناء توجهها لأحد دروس تحفيظ القرآن الكريم.

وذكر عدد من أهالي القرية، أن الطفلة فرح محمود رشاد تغيبت لفترة قصيرة عن منزلها، ما دفع أسرتها للبحث عنها وسط مخاوف متزايدة، قبل أن يتم العثور عليها لاحقًا أمام أحد المحال التجارية بالقرية.

وأوضح الأهالي أن مراجعة كاميرات المراقبة كشفت عن ظهور سيدة ترافق الطفلة، ثم اصطحابها والسير بها في عدة شوارع داخل القرية، قبل أن تتركها وتغادر المكان.

وبحسب أقوال الطفلة، فقد أخبرتها السيدة بأنها على صلة بأسرتها، وأن والدها طلب منها مرافقتها، مشيرةً إلى اختفاء قرطها الذهبي عقب الواقعة.

وطالب الأهالي، الجهات الأمنية بسرعة فحص الفيديو المتداول، وكشف حقيقة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على أمن الأطفال وطمأنة المواطنين، فيما علق البعض: "الحمد لله إنها رجعت سليمة وما أذتش البنت".