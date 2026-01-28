محافظ البحيرة: خطة متكاملة لمواجهة الكلاب الضالة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وجود خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، تعتمد على حملات التحصين والتعقيم والتوعية المجتمعية، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ فعال للحملة على أرض الواقع.

في هذا الإطار عقدت محافظة البحيرة اجتماعًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور د. رشا فوزي مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، والدكتور الحسيني محمد عوض مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب ممثلي مديريات الطب البيطري والصحة والشباب والرياضة والبيئة والجامعة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومؤسسات الرفق بالحيوان.

وتناول الاجتماع آليات التنفيذ الميداني للحملة، والتي تشمل التحصين والتعقيم المنهجي للكلاب الضالة وإعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها الصحية، مع التركيز على المناطق الأعلى تسجيلًا لحالات العقر، وعلى رأسها منطقة ميدان الساعة بمدينة دمنهور كنموذج أولي.

ووجهت المحافظة بإطلاق حملات توعوية موسعة عبر المدارس والجامعات ومراكز الشباب ودور العبادة والجمعيات الأهلية، إلى جانب إنشاء منظومة رصد مميكنة لحالات العقر والخدش باعتبارها المؤشر الأساسي لقياس معدلات النجاح.

كما أكدت المحافظة، ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومتابعة تطورات الحملة بشكل دوري لخفض أعداد الكلاب الضالة وتحسين مستوى الأمان داخل مدن وقرى المحافظة.

وأشارت الدكتورة لبنى حلمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حماية الحيوان، إلى أن الحملة تعتمد على منهج علمي مستدام يشمل التحصين والتعقيم والتوعية المجتمعية، مع إعادة الكلاب إلى بيئتها بعد التأكد من سلامتها، فضلًا عن توفير تدريب مجاني للأطباء البيطريين على أحدث تقنيات التعقيم.

وأكدت محافظ البحيرة في ختام الاجتماع التزام المحافظة الكامل باستراتيجية الدولة للقضاء على مرض السعار، والعمل المستمر لتحقيق بيئة صحية وآمنة عبر تنفيذ الخطط الميدانية والتوعية المجتمعية، بالتعاون مع جميع الجهات لضمان نتائج ملموسة ومستدامة.