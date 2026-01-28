"العمل": تفتيش 874 منشأة و314 محضر مخالفات سلامة وصحة مهنية

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مواصلة جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 22 يناير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي.



يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل.



وأوضح بيان الإدارة، اليوم الأربعاء، أن أعمال التفتيش شملت المرور على عدد 874 منشأة؛ للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 432 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية؛ حيث أسفرت الجهود عن استيفاء 171 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 727 منشأة مهلًا قانونية جديدة؛ نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف البيان أنه تم إحالة 58 منشأة إلى مديري المديريات المختصة؛ للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 31 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على العاملين أو بيئة العمل.

وأشار البيان، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدد 32 لجنة تفتيش، تم خلالها المرور على 91 منشأة صناعية، طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص.

وتم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في عدد 113 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 307 منشآت؛ للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها.

وتابع البيان بأن أعمال السلامة والصحة المهنية تضمنت، إلى جانب التفتيش وإعادة التفتيش، حضور 2 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها عرض 28 حالة عمالية، فضلًا عن مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في حضور 89 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية؛ لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ونوه البيان بأنه في إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به وزارة العمل، تم تنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، إلى جانب تنفيذ مبادرة واحدة بعنوان "سلامتك تهمنا"، للتوعية بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الصادرة بشأن السلامة والصحة المهنية

وتم حضور 7 لجان خماسية، عُرض خلالها 47 حالة عمالية؛ بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 26 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 248 منشأة.

وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يُسهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، والتأكيد أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.