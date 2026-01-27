براءة مدرب كارتيه من تهمة الاعتداء على صغير بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قضت محكمة الاستئناف بالفيوم اليوم الثلاثاء، ببراءة معيد يعمل مدرب كاراتيه من التهمة المنسوبة إليه بـ"هتك عرض" طفل، بعد قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر ضده سابقًا، والذي كان يقضي بحبسه 7 سنوات.

وجاء حكم البراءة بعد إعادة فحص أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع وما تضمنته من دفوع قانونية وتشكيك في الأدلة المقدمة، لتقرر المحكمة في النهاية إلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المدرب 7 سنوات على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشك قد أثير حول الأدلة، وهو ما يصب في مصلحة المتهم وفقًا للثوابت القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد باتهام المدرب بالتعدي على الطفل ع. م. 10 سنوات داخل إحدى الصالات الرياضية بالقرية. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة الواقعة إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم الأول بالسجن قبل أن يتم استئنافه ويصدر اليوم حكم البراءة.