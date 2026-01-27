إعلان

براءة مدرب كارتيه من تهمة الاعتداء على صغير بالفيوم

كتب : حسين فتحي

04:14 م 27/01/2026

إعادة محاكمة معيد بكلية التربية الرياضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم – حسين فتحي:

قضت محكمة الاستئناف بالفيوم اليوم الثلاثاء، ببراءة معيد يعمل مدرب كاراتيه من التهمة المنسوبة إليه بـ"هتك عرض" طفل، بعد قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر ضده سابقًا، والذي كان يقضي بحبسه 7 سنوات.

وجاء حكم البراءة بعد إعادة فحص أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع وما تضمنته من دفوع قانونية وتشكيك في الأدلة المقدمة، لتقرر المحكمة في النهاية إلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المدرب 7 سنوات على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشك قد أثير حول الأدلة، وهو ما يصب في مصلحة المتهم وفقًا للثوابت القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد باتهام المدرب بالتعدي على الطفل ع. م. 10 سنوات داخل إحدى الصالات الرياضية بالقرية. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة الواقعة إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم الأول بالسجن قبل أن يتم استئنافه ويصدر اليوم حكم البراءة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الاستئناف هتك عرض طفل محافظة الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
شئون عربية و دولية

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد
رياضة محلية

بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد
من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
اقتصاد

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة
حوادث وقضايا

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة
وصل لأدنى مستوى في 4 سنوات.. رهانات على هبوط أكبر للدولار
أخبار البنوك

وصل لأدنى مستوى في 4 سنوات.. رهانات على هبوط أكبر للدولار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى